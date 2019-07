München (ots) -



Passend zum lang ersehnten und manchmal doch sehr wechselhaftem Kurze-Hose-Wetter, gibt es eine entsprechende Sommeredition vom Podcast "Zwei Herren mit Hund", die umso rasanter dahinfliegt: In der neuen Folge "Vom Anfang einer Marke" geht es intensiv um Marken und wer könnte sich da besser auskennen als Brandbegründer Kai Blasberg und Markenmeister Thomas Koch:



Sie fangen ganz am Anfang an und stehen vor der altbekannten Frage: Was war zuerst da - die Henne oder das Ei? Die Marke oder die Markenbildung? Woraus entsteht eine Marke und wie wird ein wiedererkennbares Bild gefestigt? Dabei stellen unsere zwei Herren nicht nur fest, wie weit diese in unsere Welt eingedrungen sind, sondern tauchen selbst tief in die Materie hinein - hört selbst!



Jetzt reinhören. Auf Spotify, iTunes und Soundcloud: www.soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund



