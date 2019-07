BERLIN (Dow Jones)--Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Sondergutachten zur CO2-Bepreisung übergeben. In dem Papier mit dem Titel "Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik" fordern die Experten einen CO2-Preis als zentrales klimapolitisches Instrument, wie der Sachverständigenrat mitteilte. Der Bundesregierung biete sich die große Chance für eine Neuausrichtung der Klimapolitik, die Wirksamkeit und volkswirtschaftliche Effizienz verbinde und international anschlussfähig sei.

Merkel bezeichnete das Gutachten bei der Entgegennahme im Kanzleramt als eine fundierte Grundlage. "Das Thema ist sicherlich sehr komplex", räumte sie ein. Man müsse es in den internationalen Kontext einordnen, und es gehe auch darum, sozial ausgewogen zu handeln. "Wir fühlen uns durch Sie dennoch ermutigt, marktwirtschaftliche Wege zu gehen, um die CO2-Reduktion stattfinden zu lassen", sagte Merkel. Man wolle sich nicht nur auf das Ordnungsrecht verlassen. Dieses habe zum Teil ganz unterschiedliche Lenkungswirkungen. Es werde keine einfachen Entscheidungen geben, zeigte sich die Kanzlerin überzeugt.

Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates, erklärte: "Die aktuelle Debatte bietet die historische Chance, die kleinteilige, teure und ineffiziente deutsche Klimapolitik so umzustellen, dass die Bepreisung von CO2 im Zentrum steht." Das Gutachten soll am Vormittag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Am 18. Juli will sich das Klimakabinett der Bundesregierung mit den Vorschlägen befassen.

Zuvor hatte bereits Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) drei Gutachten vorgestellt, in denen sie sich für eine CO2-Steuer ausspricht. Das Konzept stieß bei der Union jedoch auf Vorbehalte. Mitte September will die Union ihren Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz vorlegen.

