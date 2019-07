BERLIN (Dow Jones)--Laut einer Studie setzen zahlreiche Länder auf eine CO2-Steuer, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern. Weltweit seien 57 CO2-Preisinstrumente in 46 Staaten geplant oder bereits umgesetzt. In der EU hätten zwölf Staaten zusätzlich zum europäischen Emissionshandel eine nationale CO2-Bepreisung eingeführt, heißt es in einer Studie der Umweltorganisation Germanwatch. Alle diese Länder hätten sich für ein Steuermodell entschieden. In den G20-Staaten gebe es in China, Japan, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten Diskussionen über die Einführung neuer oder die Weiterentwicklung bestehender CO2-Preisinstrumente.

"Deutschland folgt einem in Europa und weltweit zu beobachtenden Trend, wenn die Bundesregierung jetzt CO2-Preise zusätzlich zum Emissionshandel einführt", sagt Linus Herzig, einer der Autoren der Studie. "Von einem nationalen Alleingang kann also keine Rede sein."

Am Freitag übergab auch der Sachverständigenrat sein Gutachten zur CO2-Bepreisung an die Bundesregierung. Das Klimakabinett will sich in der kommenden Woche mit den Vorschlägen befassen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 04:59 ET (08:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.