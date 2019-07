München (ots) -



Der Hamburger Mobilitätsdienstleister Carisma startet ab sofort auch in München seinen individuellen und flexiblen Service für Privat- und Geschäftskunden. Ob für einen Tag oder zur Langzeitmiete - Carisma bietet Miet- und Leihwagen zu günstigen Konditionen und flexibel in der Vertragsbindung.



"Bei uns gibt es kein 'Oder ähnlich' wie bei anderen Autovermietungen. Kunden bekommen genau das Fahrzeug, das sie sich aussuchen. Egal, ob für einen Tag, eine Woche oder einen Monat - wir richten uns nach den Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden", erklärt Mark Lobig, Gründer und Geschäftsführer von Carisma.



Sein Bruder Jan Lobig, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, ergänzt: "Vielseitigkeit heißt für uns, flexibel zu sein. Wir bieten daher Langzeitmiete ebenso an wie Fahrzeuge zur Tagesmiete - je nachdem, was unsere Kunden gerade brauchen. Außerdem gewähren wir eine Mobilitätsgarantie für unsere Neufahrzeuge und tauschen sie nach sechs Monaten gegen die aktuellsten Modelle aus. Firmen- und Privatkunden haben darüber hinaus absolute Flexibilität in der Vertragsbindung. Wir wollen, dass das Automieten Spaß macht, einfach ist und der Kunde alles aus einer Hand bekommt".



Carisma setzt in seinem Fuhrpark vor allem auf VW Multivans und Caravellen mit bis zu neun Sitzplätzen und exklusiver "Highline"-Ausstattung - genau das richtige für einen Tagesausflug in die Berge oder eine Urlaubsreise mit Freunden ans Meer. Auch Produktionsfirmen wissen die geräumigen Busse zu schätzen, die ausreichend Platz für den Transport von Equipment bieten.



Carisma auf einen Blick: - Modell-Bereitstellungsgarantie - Langzeitmiete - Mobilitätsgarantie - Rahmenverträge mit Nachlässen von bis zu 20 Prozent - Neufahrzeuge (bis sechs Monate) - Flexibilität in der Vertragsbindung - individuell zugeschnittene Angebote



Über Carisma



Hamburg und München haben Carisma - die etwas andere Autovermietung. Das 2006 von den Brüdern Jan und Mark Lobig gegründete Mobilitäts-Startup bietet Geschäfts- und Privatkunden jederzeit das passende Fahrzeug. Carisma startete seinen Service zunächst in seiner Heimatstart Hamburg. Aufgrund der großen Nachfrage des Konzepts in der Hansestadt expandiert das Unternehmen nun nach München.



