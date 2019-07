Wir haben Nabis Holdings am 09.7.19 zur Markteröffnung mit 0,315 C$ (oder umgerechnet 0,215€) in unser virtuelles Musterdepot aufgenommen. Der Kurs handelte am 11.07.19 im kanadischen Börsenhandel zwischenzeitlich bei 0,385$ was einem Anstieg von 22% gegenüber unserem Einstandspreis entspricht. Diese erste Mini-Bewegung ist noch nichts im Vergleich unserer erwarteten Performance! Bei der ersten Raketenzündung ...

