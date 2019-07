Am Donnerstag meldete sich Barrick Gold mit einigen für Aktionäre interessanten/wichtigen Termine. Konkret: Zum einen teilte das Unternehmen mit, dass die Zahlen für das 2. Quartal 2019 am 12. August veröffentlicht werden sollen. Der CEO und President (Mark Bristow) soll dann live eine Präsentation zu den Ergebnissen halten, und zwar am Firmensitz in Toronto. Diese Präsentation soll dann verlinkt werden zu einem Webcast und einem "conference call". Das könnte natürlich spannend werden! Noch spannender ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...