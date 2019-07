Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 16,70 Euro belassen. Trotz der anhaltend niedrigen Zuckerpreise habe sich die Zuckersparte nicht so schlecht entwickelt wie befürchtet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Kursentwicklung der vergangenen Monate sei das Aufwärtspotenzial der Aktie aber deutlich geringer, begründete er die Abstufung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-07-12/11:48

ISIN: DE0007297004