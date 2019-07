Der einzige Kurs der Welt, der sich an das von der japanischen Regierung anerkannte Bronze-Zertifizierungssystem hält

Blue Magic Inc. mit Sitz in Tokio, CEO Yukiko Akimoto, hat in Zusammenarbeit mit der Japanischen Kulinarischen Akademie, mit Sitz in Kyoto, unter Direktor Yoshihiro Murata, ein E-Learning-Programm entwickelt, das die Kultur und Techniken der authentischen japanischen Küche vermittelt. Der weltweite Start des Programms ist für den 12. Juli 2019 geplant.

Obwohl es weltweit mehr als 120.000 japanische Restaurants gibt, werden nur drei Prozent davon von japanischen Köchen geführt. Das Interesse an der japanischen Küche ist sowohl bei Fachleuten, die in japanischen Restaurants weltweit arbeiten, als auch bei Studenten an kulinarischen Akademien groß. Viele Menschen sind begierig zu lernen, wie man die japanische Küche authentisch beherrscht.

Und doch gibt es fast keine Schulen auf der ganzen Welt, die japanische Küche unterrichten. Mit Ausnahme einiger weniger Restaurants ist es fast unmöglich zu lernen, wie man authentische japanische Küche kocht.

Dieses E-Learning-Projekt ist ein Versuch, diesen Sachverhalt zu lösen und zur Zukunft der japanischen Küche und der japanischen Esskultur beizutragen, indem es Möglichkeiten bietet, die Techniken dieser Küche und Kultur überall auf der Welt zu erlernen.

Der erste Lehrplan wurde von der Japanischen Kulinarischen Akademie erstellt, wobei die besten Köche Japans als Ausbilder fungieren. Die Materialien sind so strukturiert, dass die Benutzer nacheinander Videos ansehen und Techniken lernen können, die die Grundlage der japanischen Küche bilden.

Dieser Lehrplan entspricht ebenfalls den Richtlinien des japanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwesen und Fischerei vom 1. April 2016, um die kulinarischen Fähigkeiten der japanischen Küche außerhalb Japans zu zertifizieren. Das Programm umfasst alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Bronze-Zertifizierung innerhalb dieses von der Regierung festgelegten Richtliniensystems erforderlich sind. Der Unterricht wird zunächst auf Englisch und Mandarin angeboten, wobei geplant ist, im Laufe des Programms weitere Sprachen zu unterstützen.

Die Website des Programms finden Sie unter https://japanese-cuisine.com

Zusätzlich zum Start des E-Learning-Programms am 12. Juli ist für Anfang August der Start einer E-Commerce-Seite geplant, die die kulinarische Ausrüstung verkauft, die zum Erlernen der japanischen Kochtechniken benötigt wird.

