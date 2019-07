DAX - Driftet in den unteren 12.300er Bereich ab

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX driftet trotz erneuter Rekordstände an der Wall Street (Dow markiert neues Allzeithoch oberhalb von 27.000 Punkten) weiter ab und fällt am Freitagvormittag in den unteren 12.300er bereich zurück. Statt BASF belastet heute Daimler den Gesamtmarkt, vor allem aber den Automobilsektor.

Die bärische Einschätzung für das deutsche Börsenbarometer in den vergangenen Handelstagen war bislang zumindest komplett richtig, wenn auch die Dynamik auf der Unterseite etwas zu wünschen übrig lässt. Dies ist aber wahrscheinlich auf die außergewöhnliche Stärke der US-Pendants zurückzuführen. Die technische Einschätzung für den deutschen Leitindex steht vorerst unverändert, es gibt keinen Grund, irgend etwas zu ändern: "Unterhalb von 12.450 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht kurzfristig südwärts Richtung 12.200 Punkte - potenziell deutlich tiefer. Erst oberhalb von 12.450 Punkten entspannt sich die prekäre Lage für die Bullen. Kaufsignale entstehen erst oberhalb von 12.550 Punkten." DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 11.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 11.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com