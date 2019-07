Die Ölpreise an den Börsen stagnieren und die Heizölpreise kommen am Freitag ein Stück zurück. Verbraucher können mit bis zu 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als gestern. Auf Wochensicht steht allerdings ein sattes Plus von 3,3 Cent bzw. Rappen, das größtenteils durch den sprunghaften Ölpreisanstieg am Mittwoch entstanden ist. Die weiteren Aussichten sind durchwachsen. Der Ölmarkt gleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...