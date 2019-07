++ Aktie von Daimler fällt nach erneuter Gewinnwarnung ++ DE30 tendiert in Richtung einer wichtigen Unterstützungszone ++ Deutsche-Bank-Chef Sewing spricht im Handelsblatt-Interview über M&A-Thema ++Ein Großteil der europäischen Bluechip-Indizes handelt am Freitag höher, wobei Aktien aus Schweden und Portugal die Spitzenpositionen einnehmen. Der deutsche Leitindex hat jedoch Schwierigkeiten sich zu erholen und wird flach bzw. leicht unterhalb seines gestrigen Schlusskurses gehandelt. Der Pullback am DE30-Markt setzt sich fort. Der deutsche Leitindex brach unter das Ausbruchsniveau um die 12.400-Punkte-Marke und testet zum Zeitpunkt des Schreibens die 12.300-Punkte-Marke. Die Bullen konnten diesen Bereich gestern verteidigen, doch wird ihnen dies erneut gelingen? Ein Unterschreiten könnte den Weg in Richtung der nächsten Unterstützungszone (12.170 Punkte) ebnen. Quelle: xStation 5 DEUTSCHE-BANK-CHEF SEWING SPRICHT IM HANDELSBLATT-INTERVIEW ÜBER M&A-THEMA...

