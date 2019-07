Was für eine Börsenwoche. An der Wall Street herrscht eitel Sonnenschein, nachdem der S&P 500 die 3.000er Marke geknackt hat und der Dow Jones erstmals über 27.000 Punkte geklettert ist - und in Deutschland hagelt es Gewinnwarnungen. BASF, Fuchs Petrolub, Krones, Washtec, Aumann und am heutigen Freitag zum zweiten Mal in zwei Monaten Daimler: Alles prominente Firmen, die in den letzten Tagen miese Quartalszahlen vorgelegt haben und ihre Jahresziele zum Teil drastisch nach unten korrigieren mussten. Deutsche Beteiligungs AG als Konjunktur-Orakel Dazu kommt die Deutsche Beteiligungs AG, die erst am Montag ihre Prognose bestätigte hatte - um dann am Mittwochabend zu melden, dass man nun nicht mehr "einen moderaten Gewinneinbruch von 20 bis ...

