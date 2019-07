Das vor zwei Jahren gegründete Unternehmen ist auf das digitale Management von Fondspolicen spezialisiert. Kürzlich wurde ein hauseigenes Fondsrating initiiert, welches aktuell erweitert wurde.Als das Unternehmen im Juli 2017 ambitioniert in Bad Homburg an den Start ging, stand das Geschäftsmodell lange fest: fondsgebundene Lebensversicherungen. Den erfahrenen Finanzexperten ging es darum, den Bestand an Fondspolicen von Versicherern optimieren zu wollen. Die Strategie von f-fex: Sicherung des Bestandsgeschäfts, Stärkung des Neugeschäfts und der Beratungsqualität sowie Steigerung der Kundenzufriedenheit. Mit einem digitalen Management können die Fondspolicen-Portfolios von Versicherern optimiert werden. Zudem bietet man Maklerpools und Plattformen digitale Lösungen an, um Kundenportfolios transparent und kostengünstig anzubieten. Die neueste Innovation des Unternehmens ist ein Fondsrating.

