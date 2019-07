Mobimo stärkt Bewirtschaftung: Leiter Bewirtschaftung nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Mobimo stärkt Bewirtschaftung: Leiter Bewirtschaftung nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung 12.07.2019 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mobimo stärkt Bewirtschaftung: Leiter Bewirtschaftung nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung Luzern, 12. Juli 2019 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG beruft Christoph Egli als Leiter Bewirtschaftung in die Geschäftsleitung. Der Geschäftsbereich Portfolio und Transaktionen wird direkt von CEO Daniel Ducrey geführt. Mobimo passt nach dem Ausscheiden des Leiters Immobilien, Thomas Stauber, die Organisation leicht an: Der Verwaltungsrat beruft Christoph Egli (1973) per 1. August 2019 als Leiter Bewirtschaftung in die Geschäftsleitung. Der Geschäftsbereich verantwortet die Bewirtschaftung des Portfolios und das Arealmanagement in der Deutschschweiz sowie die Leistungen der Facility Management-Gesellschaft Mobimo FM Service AG. Der eidg. dipl. Immobilientreuhänder Christoph Egli ist seit 2007 für Mobimo tätig, seit 2010 als Leiter Bewirtschaftung Deutschschweiz. «Ich freue mich, dass wir mit Christoph Egli einen erfahrenen und langjährigen Kollegen in der Geschäftsleitung begrüssen dürfen», so CEO Daniel Ducrey. «Ihm und seinem Team kommt eine wichtige Rolle im Kontakt mit unseren Mieterinnen und Mietern, in der effizienten und kundenorientierten Bewirtschaftung unserer Liegenschaften und im Betrieb unserer Quartiere zu.» Den Geschäftsbereich Portfolio und Transaktionen führt CEO Daniel Ducrey direkt. Ziel der neuen Organisation ist es, die operative Tätigkeit rund um das auf über CHF 3 Mrd. angewachsene Portfolio zu stärken und den qualitativen Ausbau des Immobilienbestands weiter voranzutreiben. Die Entwicklungsaktivitäten für das eigene Portfolio und für Dritte bleiben ein strategisch unverändert wichtiger Pfeiler im Geschäftsmodell von Mobimo. Die Geschäftsleitung der Mobimo Holding AG setzt sich per 1. August 2019 wie folgt zusammen: Daniel Ducrey (CEO), Manuel Itten (CFO), Christoph Egli (Bewirtschaftung), Vinzenz Manser (Realisierung), Marc Pointet (Leiter Suisse romande), Marco Tondel (Entwicklung). Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Marion Schihin, Unternehmenskommunikation +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 3,0 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,9 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PQUFTHXFUM Dokumenttitel: Mobimo_PR_12.7.2019 Ende der Ad-hoc-Mitteilung 840507 12.07.2019 CET/CEST ISIN CH0011108872 AXC0206 2019-07-12/17:35