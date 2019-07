Bellevue Group verkauft SIX-Beteiligung - Erlös soll mehrheitlich für weitere Geschäftsentwicklung genutzt werden EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bellevue Group verkauft SIX-Beteiligung - Erlös soll mehrheitlich für weitere Geschäftsentwicklung genutzt werden 12.07.2019 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 12. Juli 2019 Bellevue Group verkauft SIX-Beteiligung - Erlös soll mehrheitlich für weitere Geschäftsentwicklung genutzt werden Die Bellevue Group hat heute ihre Beteiligung an der SIX Swiss Exchange an einen bestehenden SIX-Aktionär verkauft. Die Beteiligung wurde per 31. Dezember 2018 mit einem Wert von CHF 53.4 Mio. (ohne Berücksichtigung latenter Steuern) in der Bilanz der Bellevue Group geführt. Die durch den Verkauf resultierende Aufwertung wird im Halbjahresbericht 2019 der Bellevue Group erfolgsneutral über das Gesamtergebnis abgebildet. Bellevue hat sich für eine Veräusserung der Beteiligung entschieden, da die Position nicht strategischer Natur war und eine attraktive Opportunität genutzt werden konnte. Die Beteiligung wurde nach dem Verkauf des Bereichs Payment Services an Worldline im Dezember 2018 stark aufgewertet, weshalb der Preis über dem bisherigen Buchwert liegt. Die freigesetzten finanziellen Mittel sollen genutzt werden, um die Gruppe organisch und anorganisch weiter zu entwickeln und zu stärken. Gegebenenfalls werden überschüssige Mittel an die Aktionäre zurückgeführt. Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: André Rüegg, CEO Telefon + 41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle Kunden runden das Angebot ab. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DXGJLCGTAX Dokumenttitel: Mitteilung (PDF) Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 840727 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 840727 12.07.2019 CET/CEST ISIN CH0028422100 AXC0212 2019-07-12/17:45