(shareribs.com) Washington 12.07.2019 - Trotz vieler Fortschritte bei der Legalisierung von Cannabis in den USA, herrscht auf Bundesebene weiterhin ein strenges Verbot. Ein Kongressausschuss hat am Mittwoch über Wege aus der Prohibition gesprochen. Am Mittwoch hat sich ein Kongressausschuss in Washington in einer als historisch bezeichneten Anhörung mit der Reform der Cannabisgesetze in den USA beschäftigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...