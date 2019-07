Uneinheitlich sind die osteuropäischen Börsen in das Wochenende gegangen. Während es in Moskau mit den Kursen erneut abwärts ging, meldete der Prager Aktienmarkt Gewinne. In Warschau und Budapest herrschte derweil Stagnation, nicht zuletzt mangels frischer Impulse.

In Moskau verlor der Leitindex RTSI 0,79 Prozent auf 1387,87 Punkte. Nach dem jüngsten Anstieg des Börsenbarometers auf den höchsten Stand seit fünf Jahren weiteten sich die Gewinnmitnahmen aus.

Die Prager Börse verabschiedete sich fester ins Wochenende. Der Leitindex PX schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 1055,62 Punkte. Zuvor hatte der PX drei Tage in Folge verloren. Deutliche Aufschläge gab es vor allem bei den schwer gewichteten Finanzwerten. Die Titel der österreichischen Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Aktionäre der Komercni Banka konnten sich über einen Kursgewinn in Höhe von 1,7 Prozent freuen.

In Budapest gab der Bux um moderate 0,10 Prozent auf 40 699,69 Punkte nach. MTelekom verbilligten sich um 0,5 Prozent und die Pharmaaktie Gedeon Richter ging mit einem Minus von 0,8 Prozent aus dem Handel.

In Warschau herrschte nahezu Stillstand: Der Wig-30 gab um 0,06 Prozent auf 2665,03 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig schloss 0,03 Prozent niedriger auf 60 378,00 Zähler. Energiewerte lagen in der Gunst der Anleger vorn: Die Titel von PNiG (Polish Oil and Gas) stiegen um 3,1 Prozent. Die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen gewannen 2,1 Prozent.

Klar abwärts ging es in Warschau hingegen mit der Telekomaktie Orange Polska mit minus 2,7 Prozent. Im Finanzbereich verbilligten sich Bank Zachodni um 2,4 Prozent. Die Titel des Versicherungskonzerns PZU gaben 1,2 Prozent ab. Aliro Bank fielen 1,1 Prozent./ste/APA/bek/men

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

