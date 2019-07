Die Kalenderwoche 28 (08. bis 12. Juli 2019) am KMU-Anleihen-Markt im Überblick: Weiterhin kann die neue 7,50%-Anleihe der Ekosem-Agrar AG (WKN A2YNR0) mit einer Mindestsumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche ausführlich mit dem Finanzvorstand der Ekosem-Agrar AG, Wolfgang Bläsi, über die neue 100 Mio. Euro-Unternehmensanleihe und die derzeitige Entwicklung des Unternehmens gesprochen. "Mit dem Emissionserlös werden wir vor allem den Kauf von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Agrarbetrieben finanzieren", so Wolfgang Bläsi, der betont, dass die Subventionen der russischen Regierung die Wachstumsgeschwindigkeit des Unternehmens derzeit beflügeln und die Ekosem-Agrar auf dem Weg zum größten Rohmilchproduzenten der Welt sei. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die neue Ekosem-Agrar-Anleihe darüber hinaus mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die 6,00%-MOREH-Anleihe (WKN: A2YNRD) befindet sich ebenfalls seit Anfang dieser Woche in der Zeichnung. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro und kann bis zum 19. Juli 2019 zum Ausgabepreis von 100% erworben werden. Die Debüt-Anleihe der MOREH, einem Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der Munitor Gruppe, wird von den KFM-Analysten als "attraktiv" mit4 Sternen eingestuft.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-Juli-2019-1.

Die FCR Immobilien AG blickt auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr 2019 zurück. Der Münchner Immobilienentwickler konnte den Umsatz mit 29,5 Mio. Euro nach sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln und beim EBITDA mit 11,2 Mio. Euro sogar das Gesamt-Jahresergebnis ...

