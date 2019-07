Fed-Chef Jerome Powell hat eine baldige Zinssenkung in Aussicht gestellt - auch wegen anhaltend geringer Inflation. Die ist aber schon seit den Achtzigerjahren auf dem Rückzug. Welchen Anteil hat daran die Geldpolitik?

Zu den bemerkenswertesten wirtschaftshistorischen Phänomenen der Wirtschaftsgeschichte zählt die Bändigung der Inflation. Diese ist in den USA und vielen anderen Ländern seit Mitte der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts gesunken. Während der Siebzigerjahre lag der Preisindex der privaten Konsumausgaben im Schnitt bei 6,6 Prozent pro Jahr, in den Jahren 1979 und 1980 waren es sogar über zehn Prozent.

Was sind die Ursachen für den Rückgang? Erinnern wir uns: Anfang und Mitte der Siebzigerjahre versuchten die amerikanischen Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford, die Inflation durch eine Kombination aus Preiskontrollen und Mahnrufen sowie eine moderate Straffung der Geldpolitik zu begrenzen. Dann kam Präsident Jimmy Carter, der - nachdem er diesen Ansatz zunächst weiterverfolgt hatte - im August 1979 Paul Volcker zum Chef der Notenbank Federal Reserve (Fed) machte. Unter Volcker hob die Fed die kurzfristigen Nominalzinsen schnell immer weiter an, um die Inflation um jeden Preis zu senken.

Volcker hielt mit Unterstützung von Präsident Ronald Reagan trotz enormen politischen Widerstandes an diesem Ansatz fest. Im Juli 1981 erreichte der Zinssatz für Tagesgelder mit 22 Prozent seinen Höchstwert. Und die Strategie ging auf: Die jährliche Inflation fiel steil auf einen Durchschnittswert von nur noch 3,4 Prozent in den Jahren 1983 bis 1989. Die Fed hatte in extremer Form den später als Volcker-Prinzip bezeichneten Grundsatz erfüllt, wonach der Zinssatz für Tagesgelder stärker steigen sollte als die Inflationsrate.

Seither hat die Fed ihre Geldpolitik in erster Linie über die kurzfristigen Nominalzinsen gesteuert, insbesondere den Zinssatz für Tagesgelder. Als ihr Einfluss über die kurzfristigen Kreditkosten infolge der Finanzkrise von 2008 eingeschränkt war (weil sich der Zinssatz der Nullgrenze näherte), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...