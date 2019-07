Baierbrunn (ots) -



Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), Ex-SPD-Chef Franz Müntefering, mahnt mehr Transparenz im Dickicht der Pflegeleistungen in Deutschland an. "Der Pflegebereich ist die beste und größte Bürgerbewegung, die wir haben. Aber die Leute müssen wissen, wo sie Unterstützung kriegen", betont Müntefering im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Dabei sieht er einerseits die Politik in der Pflicht, andererseits aber auch jeden Bürger. "Wir alle müssen noch stärker lernen, uns auf das Älterwerden einzustellen. Der Staat ist da gefordert, die Kommune, die Gesellschaft, aber auch der Einzelne", so Müntefering. "'Mir hat ja keiner gesagt, was ich machen soll', nach dem Motto geht das nicht."



Pflegeberater Markus Oppel aus Buchbrunn beklagt, Familien hierzulande seien so gut wie gar nicht auf den Pflegefall vorbereitet ."Die meisten wissen überhaupt nicht, was da alles an der Pflege dranhängt", schildert er. Eine Erfahrung, die auch Gabriele Obermaier, Leiterin eines Pflegedienstes in München, macht: "Meistens werden Pflegeprofis erst gerufen, wenn der Angehörige sagt: 'Ich kann nicht mehr.'"



