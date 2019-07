Freiburg (ots) - Macron sucht die vertiefte Kooperation. Er treibt die Idee einer europäischen Armee voran, die aber nicht überall auf fruchtbaren Boden fällt. Zu unterschiedlich sind die Mentalitäten, zu groß die Vorbehalte in den einzelnen Staaten der Union. Für den französischen Präsidenten ist klar, wer die militärische Führung in Europa übernehmen wird: Frankreich - nach dem Ausscheiden Großbritanniens die einzige Atommacht in der EU. http://mehr.bz/bof8537



