Aldi eröffnete vor kurzem sieben weitere Aldi-Local-Läden in London, so die Nachrichtenplattform The Sun. Das kommt knapp drei Monate, nachdem der Discounter seinen ersten Local-Laden eröffnet hat, ein 6.000 ft² großer Standort im Süden der Stadt. Foto © ALDI Aldi-Local-Läden sind kleiner als die traditionellen Standorte und bieten 300 Produkte weniger...

