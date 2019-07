Die Kritik an der Smartphone-Onlinebank N26 aus Berlin wird immer lauter. Nun nimmt sich sogar die Finanzaufsicht Bafin der Internetbank an. Die Kundschaft von N26 stört das bislang jedoch nur wenig.Die N26 Bank ist eine Direktbank, die sich darauf spezialisiert hat, ihre Kontoführungsanwendungen speziell für das Smartphone zuzuschneiden. Mit diesem Geschäftsmodell punktet die 2013 in Berlin gegründete Bank vor allem bei den jungen Nutzern. So sollen rund 60 Prozent der Nutzer unter 35 ...

