Die "Stuttgarter Zeitung" zur Debatte um eine neue Mond-Mission:

"Egal ob Weltraumnationen oder private Unternehmen: Das wirkliche Ziel der Raum-Eroberer ist der Mars. Die große Frage ist, ob der politische oder privatwirtschaftliche Eroberungswille ausreicht, die nötigen Milliarden aufzubringen. Doch in den Genen des Menschen liegt nun einmal seit jeher der Ehrgeiz, seinen Fuß auf unbekanntes Terrain zu setzen und auch unwirtliche Regionen zu erobern. Das war bei den Kontinenten, Berggipfeln und den Polregionen dieser Erde so, genauso wie beim Mond und irgendwann einmal in wohl eher ferner Zukunft beim Mars."/yyzz/DP/fba

AXC0012 2019-07-15/05:35