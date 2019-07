Die "Frankfurter Neue Presse" zu von der Leyen:

"Derzeit steht Europa am Scheideweg und bräuchte mutige Weichenstellungen angesichts der Herausforderungen wie Klimakrise, Flüchtlingsfrage, Stabilisierung des Euro, internationaler Steuergerechtigkeit, Neuaufstellung nach einem Brexit oder illiberalen Tendenzen in östlichen Mitgliedsstaaten. Ob Ursula von der Leyen, die sich am Dienstag im EU-Parlament zur Wahl als Kommissionspräsidentin stellt, dieses Anforderungsprofil erfüllt, darf bezweifelt werden. Sicher, die Verteidigungsministerin ist ein profilierter Kopf, international vernetzt, auf Augenhöhe mit den Großen dieser Welt. Insofern durchaus eine kompetente Kandidatin, wie Sigmar Gabriel und Otto Schily anmerken. Hinzu kommt: Der Gedanke, den europäischen Top-Job erstmals mit einer Frau zu besetzen, hat eine Menge Charme. Dennoch vermag die Perspektive einer "Europäischen Uschion" jenseits des Realpolitischen nicht zu überzeugen. Dafür hat von der Leyen einfach zu viele Handicaps."/yyzz/DP/fba

