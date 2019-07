Sonne, Wind und Wasser liefern 2019 nicht nur in Deutschland Strom in Rekordhöhe, sondern auch in den USA. Mit welchen Erneuerbare-Energien-Aktien Anleger jetzt vom Boom des grünen Stroms profitieren.

Weniger als 100 Prozent wollen sie nicht akzeptieren. So hoch soll der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix spätestens 2035 sein, fordern die Schüler-Demonstranten der Fridays-for-Future-Demos. Der Bundesregierung ist das zu ambitioniert, sie strebt einen Anteil von 55 bis 60 Prozent an.

Das sollte erreichbar sein, stammte doch aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse im ersten Halbjahr 2019 bereits 47 Prozent des deutschen Stroms, zeigt eine Auswertung des Fraunhofer-Instituts. Und auch in den USA lieferten Erneuerbare im April erstmals mehr Strom als die Kohle: 23 Prozent des produzierten Stroms kam aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus Wasser- und Windkraft - nur 20 Prozent aus Kohlekraft. "Das politische Umfeld für die erneuerbaren Energien war noch nie besser", sagt Martina Turner, Fondsmanagerin des Accessible Clean Energy Fonds von Quaero Capital. "Sie setzen sich auch in den USA durch - trotz Gegenwind von Präsident Trump." Das habe einen einfachen Grund: "Die Nachfrage nach Solar- und Windenergie steigt, weil sie günstig und verlässlich geworden sind. Kunden investieren, weil sie wissen, dass auch in 20 Jahren Sonnenenergie verfügbar ist. Aber sie wissen nicht, was Gas oder Kohle dann kosten."

Kein Wunder, dass Aktien von Unternehmen ein Comeback feiern, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert haben. In den vergangenen fünf Jahren hatten Anleger mit ihnen an der Börse kein Vergnügen. Die 30 größten Aktien der Branche im Index S&P Global Clean Energy verloren in diesem Zeitraum in der Spitze um 30 Prozent an Wert. Doch seit einem Jahr hat sich das Blatt gewendet. Der Index legte um 20 Prozent zu - und schneidet in diesem Zeitraum sogar deutlich besser ab als der Weltaktienindex MSCI World (siehe Chart).

Ein Treiber: Mittlerweile sind die Kosten für neue Windkraft- und Solaranlagen in industriellem Maßstab so gering, dass sie es ohne Subventionen mit denen für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke aufnehmen können, zeigen Daten von Bloomberg New Energy Finance. Das rechnet sich für Anlagenbetreiber und Stromkunden, doch die Hersteller von Solaranlagen mussten von 2010 bis 2018 einen Preisverfall von 85 Prozent hinnehmen. Windräder verbilligten sich im gleichen Zeitraum um 49 Prozent.In der von Subventionen aufgeschwemmten Branche müssen Anleger deshalb noch immer mit Pleiten rechnen. Zuletzt traf es den deutschen ...

