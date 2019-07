Das erste Börsenhalbjahr 2019 war für Dow Jones und Co ein gutes - und unter bestimmten Voraussetzungen könnte auch die zweite Hälfte positiv überraschen. Vor allem China und Fed machen US-Anlegern Hoffnung.

Das Schaurig-schöne an der Börse ist ja, dass sie manchmal etwas irrational ist. So hätte man angesichts der weltweiten geo- und wirtschaftspolitischen Krisen eigentlich davon ausgehen können, dass das erste Börsenhalbjahr 2019 tendenziell etwas holprig ausfallen würde.

Die Unwägbarkeiten des Jahres 2018, die sich in Form fallender Kurse gerade gegen Ende des Jahres auch am Aktienmarkt widerspiegelten, sind schließlich mit dem Tagesende des 31. Dezember nicht gänzlich vom Tisch gefegt worden. Noch immer sind globale Handelskonflikte ein Thema, noch immer brodelt es im Nahen Osten. Gerade letztgenannter Brandherd ist zwischenzeitlich gefühlt sogar noch heißer geworden. Und wegen genau dieses Umfelds wäre es nicht verwunderlich gewesen, wäre der Rückblick auf die Börse der vergangenen sechs Monate mit Schmerzen verbunden gewesen. War er aber nicht - im Gegenteil: Der Dow-Jones-Index hat von Januar bis Juni mit rund 14 Prozent so viel zugelegt wie in keinem ersten Halbjahr seit 1997, damals brachte er es gar auf über 20 Prozent.

Es mag einiges an der zunehmenden Widerstandsfähigkeit ihrer Teilnehmer liegen, dass nicht mehr jede Negativschlafzeile die Märkte ins Wanken bringt. Viele Turbulenzen sind auch längst in den Kursen enthalten. Und eines mag sogar die Personalie Trump in diesem Zusammenhang für sich haben: Man rechnet nun nicht mehr nur zu jeder Zeit mit schrägen Wortmeldungen über Twitter, man rechnet mittlerweile mit allem. Die Unberechenbarkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...