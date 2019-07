Mit guten Vorgaben aus China und dem späten US-Aktienhandel am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn leicht aufwärts gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 12 345 Punkte. Allerdings war der Dax in der vergangenen Woche hinter der Rally am US-Markt zurückgeblieben und hatte eine Korrektur vollzogen nach dem starken Anstieg im Juni.

An der Wall Street hatte der Dow am Freitag auf seiner Rekordjagd im späten Handel immer mehr zugelegt und nur knapp unter dem Tageshoch geschlossen. In China sind derweil Daten aus dem Einzelhandel und zur Industrieproduktion im Juni robust ausgefallen. Zudem ging das Wachstum von Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal zwar zurück, erfüllte aber die Erwartungen von Experten. Die Börsen Chinas legten denn auch zum Wochenstart zu. "Es sieht ganz so aus, als würde sich das Wachstum auf niedrigerem Niveau stabilisieren", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das macht fürs erste Mut."

Das Interesse der Investoren dürfte sich nun immer stärker auf die anstehenden Quartalsberichte der Unternehmen richten. Zunächst öffnen mehrerer US-Großbanken ihre Bücher. Angesichts der hohen Aktienkurse sei die Berichtssaison "so etwas wie ein Realitätscheck für die Börsen", sagte Altmann. Verfehlte Gewinnziele oder enttäuschende Ausblicke könnten schnell zu einer Trendwende am Aktienmarkt führen./bek/mis

