TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während die chinesischen Börsen leichte Aufschläge verzeichnen, gibt Sydney etwas nach. Die asiatischen Aktienmärkte erholen sich damit von anfänglichen Abgaben zu Handelsbeginn, nachdem Peking das schwächste BIP-Wachstum in einem Quartal seit mehr als 27 Jahren verzeichnet hat.

Die vorgelegten Daten aus China zeigen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Ökonomen hatten mit einem leicht höheren Wachstum von 6,3 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal lag das Wachstum des Bruttoinlandprodukts noch bei 6,4 Prozent im Jahresvergleich. Marktbeobachter erwarten nun weitere wirtschaftliche Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, heißt es. Für etwas Licht sorgen zudem Daten zur Industrieproduktion, diese ist im Juni um 6,3 Prozent geklettert und damit deutlich besser ausgefallen sind als mit plus 5,3 Prozent erwartet. Auch die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Juni fielen mit einem Anstieg um 9,8 Prozent besser als erwartet aus.

Eine Trendwende sieht Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics allerdings hierin nicht. Vielmehr erwartet er, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren weiter abschwächen werde, belastet von der sich global schlechter entwickelnden Weltwirtschaft und negativen Auswirkungen durch US-Importzölle.

An der Börse in Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,8 Prozent hinzu auf 2.953 Punkte, nach Abgaben zu Handelsbeginn von 0,3 Prozent. In Hongkong liegt der HSI leicht mit 0,2 Prozent vorne. Auch hier erholt sich das Börsenbaromenter von anfänglichen Verlusten von rund 0,6 Prozent. Keine Auswirkungen auf den Handel in Hongkong hatten die am Wochenende erneut gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten. An der Börse in Sydney geht es um 0,4 Prozent nach unten. Seoul zeigt sich nahezu unverändert bei 2.085 Punkten.

Huawei streicht Arbeitsplätze in den USA

Derweil plant der auf einer schwarzen Liste der USA stehende chinesische Technologiekonzern Huawei laut informierten Personen, hunderte Stellen in den Bereichen Forschung & Entwicklung bei der US-Tochter Futurewei Technologies zu streichen. Die von der US-Regierung dem Konzern auferlegten Lieferrestriktionen hatten die Handelsgespräche beider Länder zuvor erheblich belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch US-Unternehmen wieder erlaubt, Huawei zu beliefern, sofern die Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährdeten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.671,10 -0,38% +18,15% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.084,49 -0,10% +2,13% 08:00 Schanghai-Comp. 2.952,85 +0,76% +18,40% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.532,85 +0,22% +10,16% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.354,44 -0,09% +9,40% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.667,68 -0,11% -1,25% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1272 +0,0% 1,1270 1,1267 -1,7% EUR/JPY 121,81 +0,2% 121,59 122,08 -3,1% EUR/GBP 0,8970 +0,0% 0,8966 0,8982 -0,3% GBP/USD 1,2567 -0,0% 1,2571 1,2543 -1,4% USD/JPY 108,05 +0,1% 107,89 108,35 -1,5% USD/KRW 1177,26 +0,3% 1177,26 1178,71 +5,6% USD/CNY 6,8808 +0,2% 6,8808 6,8746 +0,0% USD/CNH 6,8746 -0,1% 6,8783 6,8756 +0,1% USD/HKD 7,8291 +0,1% 7,8246 7,8233 -0,0% AUD/USD 0,7034 +0,2% 0,7019 0,7001 -0,2% NZD/USD 0,6720 +0,4% 0,6692 0,6686 +0,1% Bitcoin BTC/USD 10.167,41 -4,9% 10.687,00 11.671,30 +173,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,14 60,21 -0,3% -0,16 +26,2% Brent/ICE 66,65 66,72 -0,1% -0,07 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.410,91 1.415,70 -0,3% -4,79 +10,0% Silber (Spot) 15,20 15,23 -0,2% -0,03 -1,9% Platin (Spot) 833,49 829,50 +0,5% +3,99 +4,6% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,6% +0,02 +2,4% ===

