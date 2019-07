In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung vom 1. Juli 2019: "EUR/PLN: Bald wieder rauf?!" wurde im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements auf eine mögliche Pullbackbewegung auf der Oberseite hingewiesen, die tatsächlich wenig später wie erwartet eingesetzt hatte. Die daraus resultierende erste Kaufwelle führte geradewegs an den benannten Widerstand von 4,2735 PLN planmäßig aufwärts. Seit gut drei Tagen konsolidiert das Pärchen nun in einer Seitwärtsphase darunter aus. Auffällig hierbei gestaltet sich insbesondere die letzte Tageskarte vom Freitag in Form eines bullischen Hammers. Dieser Hinweis in Verbindung mit einer dreiwelligen Erholungsbewegung (bisher einwellig) könnte weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten und ist sogar für ein frisches Long-Investment geeignet. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber nicht vernachlässigt werden eine signifikante Stopp-Anhebung sollte nicht ausbleiben!

