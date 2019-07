VW konnte zuletzt bei Anlegern und Analysten mit mehreren guten News wieder Pluspunkte sammeln. Volkswagen und Ford wollen künftig auch bei Elektrofahrzeugen und Roboterautos die Kräfte bündeln. Gut so. Des Weiteren legte der chinesische Automarkt im Monat Juli wieder zu. Gut für VW, schließlich verkauft der Autobauer mittlerweile jedes zweite Auto nach China. Zudem will die Premium-Tochter Audi wieder höhere Renditen erzielen.Die VW-Tochter Audi soll in Zukunft eine höhere Kapitalrendite abwerfen. ...

