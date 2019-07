DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie Investitionszurückhaltung haben das Wirtschaftswachstum in China gebremst. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) binnen Jahresfrist um 6,2 Prozent zu, nachdem im ersten Quartal noch ein Plus von 6,4 Prozent erreicht wurde. Volkswirte hatten mit einem BIP-Wachstum von 6,3 Prozent gerechnet.

Das Wirtschaftswachstum ist damit so gering wie seit 1992 nicht mehr. Die Investitionen seien auf Quartalsbasis schwach gebelieben, auch wenn im Juni eine leichte Erholung eingesetzt habe, so die Statistikbehörde. Ökonomen erwarten, dass Peking weitere Maßnahmen ergreift, um das angestrebte BIP-Wachstum von 6 bis 6,5 Prozent in diesem Jahr erreichen zu können. Die Industrieproduktion stieg im Juni um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 5,3 Prozent im Mai.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +2,0 zuvor: -8,6

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.017,00 +0,05% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 28.497,62 +0,09% Kospi 2.083,92 -0,13% Schanghai-Composite 2.940,49 +0,34% S&P/ASX 200 6.660,70 -0,53%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte erholen sich von anfänglichen Abgaben zu Handelsbeginn, nachdem Peking das schwächste BIP-Wachstum in einem Quartal seit mehr als 27 Jahren verzeichnet hat. Die vorgelegten Daten aus China zeigen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Ökonomen hatten mit einem leicht höheren Wachstum gerechnet. Marktbeobachter erwarten weitere wirtschaftliche Stimulierungsmaßnahmen Pekings. Für etwas Licht sorgen Daten zur Industrieproduktion und besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätzen im Juni. Eine Trendwende sieht Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics nicht. Vielmehr erwartet er, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren weiter abschwächen werde, belastet von der sich global schlechter entwickelnden Weltwirtschaft und negativen Auswirkungen durch US-Importzölle. Derweil plant der auf einer schwarzen Liste der USA stehende chinesische Technologiekonzern Huawei laut informierten Personen, hunderte Stellen in den Bereichen Forschung & Entwicklung bei der US-Tochter Futurewei Technologies zu streichen.

US-NACHBÖRSE

Nachdem der aktivistische US-Investor Carl Icahn seinen Anteil an den Autovermieter Hertz auf fast 29 Prozent ausgebaut hat, stieg der Aktienkurs um rund 0,5 Prozent. Eton brachen um 16,8 Prozent ein. Der Pharmakonzern hatte mitgeteilt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament EM-100 zur Behandlung einer allergischen Augenerkrankung nicht zugelassen hat. Nach oben ging es für Flex Pharma um 8,6 Prozent. Die Aktionäre des Biotechnologie-Unternehmens stimmten allen Eingaben zur geplanten Fusion mit Salarius Pharmaceuticals zu. Die Aktie des Betreibers von Yoga-Studios Yogaworks brach um nahezu 25 Prozent ein. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Börsengang strebt das Unternehmen einen Rückzug vom Aktienmarkt an. Die Maßnahme sei der finanziellen Situation geschuldet, hieß es. Die Titel gelten zudem als extrem illiquide.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.332,03 0,90 243,95 17,17 S&P-500 3.013,77 0,46 13,86 20,22 Nasdaq-Comp. 8.244,14 0,59 48,10 24,25 Nasdaq-100 7.943,24 0,59 46,47 25,49 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 669 Mio 684 Mio Gewinner 1.923 1.470 Verlierer 1.006 1.454 Unverändert 107 127

Freundlich - Die Wall Street hat am Freitag einmal mehr Stärke gezeigt. Während die Anleger in Europa zaghaft agierten, stiegen alle drei großen US-Indizes auf Rekordhochs, wobei sie zudem zu Handelsschluss ihr Tageshoch erklommen. Getrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf eine fortgesetzt lockere Geldpolitik der großen Notenbanken, allen voran der Fed. Unitedhealth gehörten zu den führenden Gewinnern im Index und profitierten mit einem Plus von 1,8 Prozent erneut von einer gesundheitspolitischen Entscheidung der US-Regierung. Dagegen standen Pharmawerte erneut unter Druck. Am Vortag hatte eine Sprecherin des US-Präsidenten nochmals betont, dass dieser nach wie vor deutlich niedrigere Preise anstrebe. Merck verloren 1,6 Prozent. Johnson & Johnson sackten sogar um 4,2 Prozent ab, weil hier noch etwas anderes drückte: Einem Medienbericht zufolge untersucht das Justizministerium, ob der Konzern die Wahrheit zu den Krebsrisiken seines Talkumpuders gesagt hat. Auffallend war, dass einige bislang zurückgebliebene Aktien im Dow nun Favoriten waren, so etwa Caterpillar (+3,3 Prozent), Intel (+2,7 Prozent) oder 3M (+2,5 Prozent). Damit verbesserte sich die Marktbreite. Facebook legten 1,8 Prozent zu. Die Federal Trade Commission plädiert in der Angelegenheit um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten für eine Zahlung von 5 Milliarden Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,85 -2,0 1,87 64,7 5 Jahre 1,86 -3,0 1,89 -6,3 7 Jahre 1,97 -3,2 2,00 -27,6 10 Jahre 2,11 -2,7 2,14 -33,4 30 Jahre 2,64 -1,9 2,66 -42,6

Am Anleihemarkt ging es in einer Gegenbewegung etwas aufwärts. Am Donnerstag hatten die Titel in Reaktion auf die Inflationsdaten nachgegeben. Nun fiel die Zehnjahresrendite um 2,7 Basispunkte auf 2,11 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1273 +0,0% 1,1270 1,1267 -1,7% EUR/JPY 121,79 +0,2% 121,59 122,08 -3,1% EUR/GBP 0,8968 +0,0% 0,8966 0,8982 -0,4% GBP/USD 1,2570 -0,0% 1,2571 1,2543 -1,4% USD/JPY 108,03 +0,1% 107,89 108,35 -1,5% USD/KRW 1177,26 +0,3% 1177,26 1178,71 +5,6% USD/CNY 6,8738 -0,1% 6,8808 6,8746 -0,1% USD/CNH 6,8742 -0,1% 6,8783 6,8756 +0,1% USD/HKD 7,8291 +0,1% 7,8246 7,8233 -0,0% AUD/USD 0,7033 +0,2% 0,7019 0,7001 -0,2% NZD/USD 0,6721 +0,4% 0,6692 0,6686 +0,1% Bitcoin BTC/USD 10.176,75 -4,8% 10.687,00 11.671,30 +173,6%

Der Dollar gab trotz der Inflationsdaten etwas nach, belastet von den Perspektiven einer baldigen Zinssenkung. Für einen Euro wurden rund 1,12570 Dollar gezahlt nach rund 1,1250 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,05 60,21 -0,4% -0,25 +26,0% Brent/ICE 66,53 66,72 -0,3% -0,19 +20,5%

Die Ölpreise tendierten minimal höher. Übergeordnet stützte die beginnende Hurrikansaison in den USA in Verbindung mit geopolitischen Spannungen. Auch neue Daten vom Öldienstleister Baker Hughes dämpften etwas die Sorge wegen eines Überangebots. So ist die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA in der abgelaufenen Woche um weitere vier gesunken. WTI kostete 60,24 Dollar, 0,1 Prozent mehr als am Donnerstag. Brentöl legte um 0,4 Prozent auf 66,77 Dollar zu. Im Golf von Mexiko wurde die Ölförderung schon um die Hälfte zurückgefahren, weil sich ein tropischer Sturm der Region nähert. Im Blick stehen ferner der Streit um das iranische Atomprogramm und seine Folgen. Teheran hat Großbritannien am Freitag gewarnt, dass es ein "gefährliches Spiel" spiele. In der vergangenen Woche hatte Großbritannien ein iranisches Tankschiff beschlagnahmt, das im Verdacht stand, Öl nach Syrien zu liefern und damit europäische Sanktionen zu unterlaufen. In dieser Woche soll Iran versucht haben, ein britisches Schiff an der Fahrt durch die Straße von Hormus zu hindern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.412,70 1.415,70 -0,2% -2,99 +10,1% Silber (Spot) 15,22 15,23 -0,1% -0,01 -1,8% Platin (Spot) 833,63 829,50 +0,5% +4,13 +4,7% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,6% +0,02 +2,4%

Gold erholte sich nach dem Rücksetzer vom Vortag. Das zinslos gehaltene Edelmetall war von den gestiegenen Marktzinsen belastet worden. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.415 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die für kommende Woche geplante Aussage von US-Sonderermittler Robert Mueller über die mutmaßliche Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 vor dem Kongress ist Medienberichten zufolge verschoben worden.

STROMAUSFALL USA

In weiten Teilen des New Yorker Bezirks Manhattan ist am Samstag der Strom ausgefallen. Rund 42.000 Menschen waren von der Stromversorgung abgeschnitten, wie der Energieversorger Con Edison mitteilte. Zur Ursache der Panne äußerte sich das Unternehmen nicht. Gegen 22.00 Uhr Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) war die Stromversorgung wiederhergestellt.

HONGKONG

Erneut hat es am Wochenende gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten gegeben. Die Polizei setzte bei einer Demonstration gegen das inzwischen auf Eis gelegte Auslieferungsgesetz Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

USA - IRAN

Das US-Repräsentantenhaus will der Regierung von US-Präsident Donald Trump einen möglichen Angriff auf den Iran erschweren. Die Abgeordneten in der demokratisch dominierten Kammer stimmten am Freitag für eine Gesetzesänderung, wonach Präsident Trump die Zustimmung des Kongresses für einen Militäreinsatz einholen müsste - außer im Verteidigungsfall. Die Gesetzesänderung muss noch vom US-Senat angenommen werden. Dort hält Trumps Republikanische Partei eine stabile Mehrheit.

USA - Türkei

Trotz Sanktionsdrohungen der USA hat die Türkei weitere S-400-Luftabwehrraketen aus Russland entgegengenommen.

KONJUNKTUR CHINA

BIP 2Q +6,2% (PROG: +6,3%) gg Vorjahr

BIP Jan-Juni +6,3% gg Vorjahr

BIP 2Q +1,7% gg Vorquartal

Einzelhandelsumsatz Juni +9,8% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Juni +0,96% gg Vormonat

Anlageinvestitionen Städte Jan-Juni +5,8% (PROG: +5,6%) gg Vorjahr

KONJUNKTUR INDONESIEN

Indonesien Exporte Juni 11,78 Mrd USD

Indonesien Importe Juni 11,58 Mrd USD

BOEING

Das Flugverbot für die Boeing 737 Max könnte sich deutlich länger hinziehen als geplant. Die Reparatur der Flugsteuerungssoftware sowie weitere Schritte, die nötig sind, um für das Mittelstreckenflugzeug wieder eine Betriebserlaubnis für die Passagierbeförderung zu bekommen, wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2020 erstrecken.

FACEBOOK

muss wegen gravierender Datenschutzverstöße im Heimatland USA wahrscheinlich eine Strafe von rund 5 Milliarden Dollar zahlen. Die für den Verbraucherschutz zuständige Federal Trade Commission (FTC) akzeptierte nach Angaben von Insidern einen entsprechenden Vergleich. Das Justizministerium muss der Entscheidung noch zustimmen.

GILEAD

Der US-Pharma- und Biotechkonzern erhöht im Rahmen eines milliardenschweren Deals seine Beteiligung an der belgischen Galapagos NV auf 22 von zuvor 12,3 Prozent. Gilead zahle für die Aufstockung 1,1 Milliarden US-Dollar, teilten die beiden Gesellschaften mit.

HUAWEI

Der chinesische Technologiekonzern plant in den USA laut Kreisen, hunderte Stellen abzubauen. Davon betroffen seien Mitarbeiter der US-Tochter Futurewei Technologies. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten in den USA 850 Mitarbeiter.

