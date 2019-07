An die Zuwächse der Vorwoche knüpfen die Ölpreise am Montagmorgen nicht an. Auch die schwachen Konjunkturdaten aus China dürften sich auswirken.

Nach Gewinnen in der Vorwoche sind die Ölpreise am Montag ein wenig gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank um 20 Cent auf 66,52 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 26 Cent auf 59,95 Dollar nach.

Konjunkturdaten aus China zeigten am Montagmorgen eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der Handelskrieg mit den USA wirkt sich belastend aus, was die Rohölnachfrage tendenziell dämpft.

Im Verlauf der Vorwoche ...

