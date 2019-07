Das Interesse am Krisenschutz Gold hält sich zum Wochenstart in Grenzen. Die vom Iran signalisierte Gesprächsbereitschaft und positive Konjunkturdaten aus China waren hierfür verantwortlich.xxAuch der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders -Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC deutete in dieselbe Richtung. In der Woche zum 9. Juli haben vor allem Großspekulanten (Non-Commercials) ihren Optimismus signifikant zurückgefahren. Deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...