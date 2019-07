Die Deutsche Bank wird auch in Deutschland deutlich Stellen abbauen. Wie viele es sein werden, ist nicht bekannt. Die Bank will sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückzuziehen und bis Ende 2022 weltweit rund 18.000 von zuletzt rund 91.000 Vollzeitstellen streichen. Schweizer Großbank UBS stuft jetzt die Aktien hoch von "Sell" auf "Neutral" und hob das Kursziel an von 5,70 auf 6,60 Euro. Mit den zuletzt angekündigten Umbaumaßnahmen sehe das Chance/Risiko-Profil der Bank ausgeglichener aus. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...