Bei Amazon hat es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am frühen Montagmorgen erneut Streiks gegeben - und das ausgerechnet am Prime Day. Verdi rechnet nach eigenen Angaben mit einer guten Beteiligung. Derweil hält sich die Amazon-Aktie über der 2.000-Dollar-Marke. Das Rekordhoch ist nur einen Hauch entfernt.Streiks hat es an den sieben Amazon-Standorten in Werne und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen, Leipzig, Graben bei Augsburg, Koblenz sowie an den zwei Standorten im osthessischen Bad Hersfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...