FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Abwärtsbewegung des Bund-Futures am Freitag bereits an Momentum verloren hat, notiert er am Montag nur noch knapp im Minus. Mit der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren verlieren die Anleihen momentan an Charme. Allerdings handelt der Septemberkontrakt inzwischen wieder auf einem "vor-Sintra-Niveau" und hat damit alle Zinsspekulation nach den Draghi-Aussagen in Sintra wieder ausgepreist. Damit hat er eine gute Chance, hier einen Boden zu finden.

Die Agenda ist zum Wochenstart recht dünn, allenfalls der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank könnte am Nachmittag Beachtung finden. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 171,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,74 Prozent und das -tief bei 171,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 2.100 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 134,16 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2019 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.