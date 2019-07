Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie ist definitiv eine recht spannende Börsengeschichte. In letzter Zeit bewegten insbesondere Gerüchte um einen potenziellen zweiten Börsengang das Papier. Und damit einhergehend Spekulationen, ob die Aktie vielleicht sogar in einem Verhältnis von 1:8 gesplittet werden könnte. Einfach, damit die Alibaba-Anteile besser in die Hongkonger Börsengewohnheiten hineinpassen. Neben diesen aktuellen Meldungen spielt die Wachstumsgeschichte dieses Internet- und E-Commerce-Akteurs ...

