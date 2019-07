Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenstart zunächst zur Gegenbewegung an. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche mit einem deutlichen Minus geschlossen hatte, gewinnen aktuell nahezu alle Blue Chips hinzu. Laut Händlern scheine sich derzeit die Kluft zwischen dem US- und dem europäischen Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...