15.7.: Das Vorstands-Team der Addiko Bank, Csongor Németh (Chief Corporate & SME Banking Officer), CEO Razvan Munteanu, CFO Johannes Proksch, mit der Opening Bell für Montag. Die Aktie startete am Freitag, ab heute ist der Titel im ATX prime enthalten. https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 12.7.: Werner Lanthaler läutet die Opening Bell für Freitag. Der Evotec-CEO wurde 2018 in die Hall of Fame aufgenommen, er holte sich seine Urkunde heute persönlich im BSN-Office ab. https://www.evotec.com/de https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 11.7.: Martin Hinteregger mit der Opening Bell für Donnerstag. Seine Company Lions Capital Partners ist direct market plus Partner und berät Firmen beim Listing an der Wiener Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...