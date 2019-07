Guten Morgen,die Stimmung könnte zum Auftakt der Berichtssaison nicht schlechter sein. Nach den Schockmeldungen von BASF und DAIMLER liegen die Erwartungen am Boden, nicht zuletzt aufgrund des Ausmasses der beiden Gewinnwarnungen, insbesondere bei BASF: Dass das operative Ergebnis in diesem Jahr um bis zu 30 % einbrechen könnte, übertraf selbst die schlimmsten Erwartungen mit der Folge, dass die Aktie mit einem Einbruch um bis zu 6,5 % reagierte. Härter traf es unterhalb des Dax die Titel KRONES und AUMANN, deren Aktien am Donnerstag nach Gewinnwarnungen um 18,5 % und 20,5 % absackten.Die Folge: Innerhalb nur einer Woche haben die Analysten ihre Konsensprognose für das Wachstum des aggregierten Gewinns der DAX-Unternehmen für dieses Jahr von ca. 5 % auf ungefähr 4 % gesenkt. Schon macht das Schlagwort "Gewinnrezession" die Runde, also die Nulllinie im Gewinnwachstum. Zum Jahresbeginn war zudem noch ein Gewinnwachstum von 11 % erwartet worden. Entsprechend hat sich die Bewertung des Dax erhöht: Das KGV des Dax liegt nun bei 13,7 nach vormals 11. Sinken die Erwartungen für die Gewinne weiter, wird sich das KGV noch weiter nach oben absetzen ...

