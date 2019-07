Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Schwung sined die europäischen Aktienmärkte in die Woche gestartet. Die Richtung gibt einmal mehr die Wall Street vor. Dort legten die Indizes am Freitag zu, der breite S&P-500-Index schloss das erste Mal in seiner Geschichte über der Marke von 3.000 Punkten. Letztlich stiegen in den USA alle drei großen Indizes auf Rekordhochs. In den Fokus tritt nun die Berichtssaison, die die Impulse in den kommenden Tagen liefern dürfte. Am Mittag kommt zunächst die Citi, am Dienstag folgen JP Morgen, Goldman Sachs und Wells Fargo und am Mittwoch Bank of America.

Für den DAX geht es am Morgen um 0,8 Prozent auf 12.423 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent höher bei 3.515 Punkten. Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche scheinen die Bundesanleihen nun einen Boden gefunden zu haben und notieren kaum verändert. Stabil präsentiert sich momentan Gold, der Preis je Feinunze notiert mit 1.413 Dollar knapp im Minus.

China-BIP wie erwartet schwach - Industriedaten und Konsum überzeugen

Daten gibt es bereits aus Asien. Die chinesischen BIP-Daten mit einem Plus von 6,2 Prozent entsprachen weitgehend dem Konsens. Damit bestätigt sich die Einschätzung des Marktes, dass sich das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin verlangsamt. Während das BIP im zweiten Quartal den Tiefpunkt seit 27 Jahren erreicht hat, verringert sich die Befürchtung, dass Chinas Wirtschaft auf eine harte Landung zusteuert. Während verschiedene Daten immer noch darauf hindeuten, dass die Wirtschaft von den Handelsspannungen betroffen ist, wuchs die chinesische Industrieproduktion im Juni viel schneller als erwartet. Außerdem scheint die Inlandsnachfrage zumindest vorerst ordentlich zu sein. Die Strategen der Commerzbank erwarten, dass staatliche Stellen die Wirtschaft bei Bedarf weiterhin unterstützen werden.

Gilead steigt bei Galapogos ein

Der US-Pharmariese Gilead beteiligt sich am belgischen Unternehmen Galapagos, mit dem er bereits zusammenarbeitet. "Der Deal mit Gilead spült Geld in die Kassen der Belgier und sollte die Unabhängigkeit von Galapagos wahren und die Pipeline beschleunigen", heißt es am Morgen von den Jefferies-Analysten. Sie betrachten die gezahlte Deal- und Equity-Prämie als willkommene Bestätigung der Galapagos-Pipeline und -Plattform, obwohl nun jede Akquisitionsoption schwinde.

Im Rahmen der Vereinbarung zahlt Gilead eine Prämie von 3,95 Milliarden Dollar an Galapagos. Zudem werden auch 1,1 Milliarden Dollar oder 140,59 Euro je Aktie investiert, um die Beteiligung von 12,3 auf 22 Prozent zu erhöhen. Das entspricht einer Prämie von 20 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von 30 Tagen bei Galapagos. Die Aktie legt um 17 Prozent auf 150,70 Euro zu.

Nachdem es am Freitagnachmittag bereits Berichte über eine Verzögerung beim IPO der Asiensparte gegeben hat, ist es nun offiziell: Der Börsengang des Asiengeschäfts von Anheuser-Busch InBev ist vorerst geplatzt. Der Brauereikonzern sagte den für Montag geplanten IPO ab und begründete dies mit den schwachen Marktbedingungen. Für die Aktie geht es um weitere 1,7 Prozent nach unten.

Für die Aktie des europäischen Flugzeug- und Rüstungskonzerns Airbus geht es um 1,4 Prozent auf 129,42 Euro und damit auf ein Rekordhoch nach oben. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Aktie verzehnfacht und gehört damit zu den Top-Performern in Europa. Im Handel wird darauf verwiesen, dass JP Morgan am Morgen das Kursziel auf 163 Euro nach oben genommen haben soll. Der Analyst geht von einem starken ersten Halbjahr des Unternehmens aus und ist deutlich optimistischer als seine Kollegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.510,28 0,36 12,65 16,95 Stoxx-50 3.183,90 0,08 2,47 15,36 DAX 12.421,62 0,80 98,30 17,64 MDAX 26.045,42 0,90 231,79 20,65 TecDAX 2.891,03 0,98 28,03 17,99 SDAX 11.150,58 0,79 87,66 17,26 FTSE 7.514,72 0,12 8,75 11,56 CAC 5.591,18 0,33 18,32 18,19 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 0,03 -0,46 US-Zehnjahresrendite 2,13 0,01 -0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1283 +0,12% 1,1273 1,1254 -1,6% EUR/JPY 121,80 +0,17% 121,75 121,56 -3,1% EUR/CHF 1,1092 -0,06% 1,1094 1,1073 -1,5% EUR/GBP 0,8980 +0,15% 0,8966 0,8962 -0,2% USD/JPY 107,95 +0,05% 108,01 108,02 -1,5% GBP/USD 1,2565 -0,05% 1,2572 1,2555 -1,6% Bitcoin BTC/USD 10.286,75 -3,75% 10.171,75 11.547,85 +176,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,17 60,21 -0,1% -0,04 +26,4% Brent/ICE 66,78 66,72 +0,1% 0,06 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.413,96 1.415,70 -0,1% -1,74 +10,2% Silber (Spot) 15,29 15,23 +0,4% +0,06 -1,3% Platin (Spot) 838,85 829,50 +1,1% +9,35 +5,3% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,6% +0,02 +2,4% ===

