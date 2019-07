Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 15.07.2019 Kursziel: 13,50 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50. Zusammenfassung: Dem Schweizer Grünstromproduzenten aventron ist es gelungen, die Fremdfinanzierung für den großen spanischen Solarpark Bargas (50 MW) bei Toledo abzuschließen. Damit hat das größte Projekt in der Geschichte des Unternehmens eine weitere wichtige Hürde genommen und wird nach Fertigstellung in 2020 die Kapazität des Grünstromportfolios auf deutlich über 500 MW erhöhen. Auch in der Schweiz hat aventron einen beachtlichen Erfolg zu vermelden. Dort wird die zweitgrößte Solaranlage des Landes (6,5 MW) auf dem Dach der Aldi Swiss-Zweigniederlassung in Perlen errichtet. aventron setzt damit ihren Wachstumskurs wie geplant fort. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von CHF 13,50. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.50 price target. Abstract: The Swiss green power producer aventron has completed the debt financing for the large Bargas solar park (50 MW) near Toledo in Spain. The largest project in the company's history has thus cleared another major hurdle and will increase the capacity of aventron's green power portfolio to well over 500 MW after completion in 2020. aventron has also achieved a considerable success in Switzerland. There, the country's second-largest solar power plant (6.5 MW) will be constructed on the roof of the Aldi-Swiss branch in Perlen. aventron remains on its planned growth trajectory. We confirm our Buy rating and the CHF 13.50 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18447.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

