BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sich für eine sozialverträgliche Bepreisung von Kohlendioxid ausgesprochen. "Wir arbeiten selbst gerade an einem Vorschlag zur CO2-Bepreisung", sagte DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann in Berlin. Es müsse ein Modell her, das tatsächlich die ökologische Lenkungsfunktion erreiche und die Menschen zu umweltfreundlicherem Verhalten motiviere. Zugleich dürfe es nicht die Bedürftigen stärker belasten. "Es kann nicht sein, dass die Zeche am Ende von den mittleren und unteren Einkommen gezahlt wird", sagte Hoffmann. Auch gehe es darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland nicht zu gefährden.

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hatte am Freitag sein Konzept für eine CO2-Bepreisung vorgelegt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte zuvor gleich drei Gutachten vorgestellt und sich für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Der DGB prüft nun alle Konzepte. Die Gewerkschaft lehnt es jedoch ab, weitere Sektoren wie Verkehr und Wärme in den europäischen Emissionshandel einzubeziehen, wie es der Sachverständigenrat diskutiert. "Dazu in der EU eine Einigung zu finden, würde zu lange dauern", sagte Hoffmann.

July 15, 2019

