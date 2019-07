FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres ordentlich gewachsen und wird bei der Forumulierung seiner Jahresziele optimistischer. In den neun Monaten per Ende Juli stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,028 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Jena mitteilte. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug dabei etwa 9 Prozent.

Das EBIT gab Carl Zeiss Meditec auf vorläufiger Basis mit 184 Millionen Euro an, ein Anstieg um 36 Prozent. Die Marge verbesserte sich um 3,3 Punkte auf 17,9 Prozent. Zu dem Anstieg trug insbesondere eine positive Entwicklung des Produktmix mit einem gestiegenen Anteil an Verbrauchsmaterialien bei. Der Gewinn pro Aktie stieg auf rund 1,22 EUR (Vorjahr 0,92) Euro.

Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwartet Carl Zeiss Meditec, beim Umsatz das obere Ende der bisher kommunizierten Bandbreite von 1,350 bis 1,420 Milliarden Euro zu erreichen. Bei der EBIT-Marge erwartet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der bisher positiven Entwicklung eine Überschreitung der bisher prognostizierten Bandbreite von 15,0 bis 17,5 Prozent.

Allerdings erwartet der Vorstand unter anderem aufgrund geplanter Investitionen in Forschung und Entwicklung keine weitere Steigerung der EBIT-Marge im kommenden Geschäftsjahr 2019/20. Eine genaue Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 wird Carl Zeiss Meditec mit den Jahreszahlen am 6. Dezember 2019 abgeben. Die ausführliche Quartalsmitteilung wird am 9. August 2019 veröffentlicht.

