15.07.2019



- BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 344 (348) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 228 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1943 (1849) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS MARKS & SPENCER TARGET TO 190 (232) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1645 (1490) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED +0.01% TO 7507 (CLOSE: 7505.97) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (385) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 685 (690) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SOUTH32 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 190 (220) PENCE - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2530 (2320) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1875) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4920) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CAIRN ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JPMORGAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1675 (1715) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LOOKERS PRICE TARGET TO 47 (98) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 485 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1090 (1065) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS LOOKERS PRICE TARGET TO 68 (119) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS EUROPEAN COMMERCIAL SERVICES TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - UBS CUTS EUROPEAN SOFTWARE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - UBS RAISES EUROPEAN SEMICONDUCTORS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - UBS RAISES EUROPEAN TRANSPORT TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - UBS RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'BUY'



