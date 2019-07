Die TRIGO Group wurde von Toyota als sein einziger Anbieter für Qualitätssicherung, -inspektion und -management ausgewählt.

Seit mehr als 20 Jahren bietet TRIGO Qualitätsmanagementlösungen hauptsächlich für die Automobil- sowie die Raum- und Luftfahrtindustrie an und wird heute als einer der führenden Qualitätsanbieter weltweit betrachtet. Über Standardindustriedienste, wie die Qualitätskontrolle und -inspektion, hinaus, stellt TRIGO eine volle Bandbreite von Diensten bereit, einschließlich Qualitätslogistik, Nachbesserung, Wiedervermarktung, Auditierung und Schulung dabei wird jede Phase des Herstellungsprozesses abgedeckt.

TRIGO ist seit 2001 mit über 40 Mitarbeitern in Toyota Onnaing anwesend. Durch die im Laufe der Jahre zunehmend starke Partnerschaft hat TRIGO Lösungen, wie etwa die Widervermarktung oder Modernisierung von Fahrzeugen sowie komplexe Nachbesserungsdienste, weiterentwickelt.

Alexa Stefanovic, Director of TRIGO France, sagte: "Wir sind stolz darauf, den Standort von Toyota Onnaing und seine Ziele zu unterstützen, um die Produktion bis 2020 zu erhöhen. Wir planen, unserem Partner speziell zugeschnittene Lösungen bereitzustellen, die seinen Anforderungen entsprechen."

Heute wird Toyota Onnaing als eines der besten Werke Europas betrachtet, vor allem hinsichtlich seines Modells des Toyota Yaris, eines Fahrzeugs mit einem hervorragenden Ruf auf dem Markt. Das im vergangenen Jahr angekündigte Modernisierungsprojekt des Werks zielt darauf ab, die TNGA (The New Global Architecture) in den Fertigungsprozess zu integrieren.

Darüber hinaus wird Toyota Onnaing als Pilotinitiative angesehen, bei der die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt seiner Entwicklungsstrategie steht als eine soziale Verpflichtung, die TRIGO (2018 mit dem Ecovadis ausgezeichnet) teilt.

Die Partnerschaft umfasst auch die Digitalisierung von Tätigkeiten und Qualitätsprozessen vor Ort und sieht die Bereitstellung von ERP- (Enterprise Resource Planning) Tools vor, die von TRIGO-Experten entwickelt wurden nämlich TRIGO Audit, Data Entry und Customer Portal die wieder einmal eine verstärkte Zusammenarbeit mit Toyota darstellen, das Standardqualitätstätigkeiten erweitert.

Über TRIGO Group

TRIGO wurde 1997 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Qualitätslösungen für den Transportsektor, der sich auf die Automobil- sowie die Raum- und Luftfahrindustrie konzentriert. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in 25 Ländern bietet TRIGO ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen, einschließlich Qualitätstechnik, Nachbesserung, Inspektion, Auditierung, Schulung, Beratung und Projektmanagement. Besuchen Sie: https://trigo-group.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005337/de/

Contacts:

Aurélie Da Silva

06 60 34 2484

aurelie.dasilva@trigo-group.com