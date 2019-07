Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Unfall mit einem Kran in einem italienischen Werk auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie erst einmal nicht damit, dass es nun zu wesentlichen Engpässen in der Produktion des Stahlherstellers kommen wird. Gleichwohl entstehe jetzt eventuell etwas zusätzlicher Investitionsaufwand./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 05:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-15/12:16

ISIN: LU1598757687