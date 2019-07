Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche dürften die US-Börsen zu Wochenbeginn eine Pause einlegen. Die Futures auf die großen US-Indizes deuten auf eine behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

In der Vorwoche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinen Aussagen vor dem US-Kongress Erwartungen befeuert, dass die Fed noch im Juli die Zinsen senken werde. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung deutete in die gleiche Richtung. Schwache chinesische Konjunkturdaten wecken am Montag Hoffnungen, dass auch die People's Bank of China ihre Geldpolitik weiter lockern wird. Das Wachstum der Volksrepublik hat sich im zweiten Quartal überraschend verlangsamt.

An der Wall Street rückt jedoch die beginnende Bilanzsaison in den Blick. Am Montag wird die Citigroup vor der Startglocke über den Verlauf des zweiten Geschäftsquartals berichten. Konjunkturseitig steht der Empire State Manufacturing Index zur Veröffentlichung an.

Unter den Einzelwerten stehen Gilead Science im Fokus. Der Pharmakonzern baut seine Beteiligung an der belgischen Galapagos aus.

