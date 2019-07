Ingolstadt (ots) -



CUBE brand communications, die erst 2018 gegründete inhabergeführte Newcomer-Agentur für Markenkommunikation mit den Schwerpunkten Experiential Marketing und Brand Building, bleibt weiter auf Wachstumskurs. Das international tätige Unternehmen aus Ingolstadt hatte bereits im ersten Geschäftsjahr mit 50 Mitarbeitern und mehr als 1.000 Veranstaltungen über drei Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Gestartet als Lead Agentur des Audi driving experience centers, dem größten Fahrerlebniszentrum der AUDI AG, übernahm die Agentur im Gründungsjahr zudem diverse weitere Projekte für Audi sowie für andere automotive Unternehmen im deutschsprachigen Raum.



"Und wir bauen unser Kundenportfolio kontinuierlich aus", erklärt Agenturgründer Frank Fichtner. Gerade bei anspruchsvollen Beauftragungen wie der AUDI AG sei ein hochmotiviertes und topqualifiziertes Team der Schlüssel zum Erfolg. "Um Marken, Produkte und Botschaften nachhaltig erlebbar zu machen, sind für uns Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit gleichermaßen essenziell. Als Arbeitgeber fokussieren wir uns deswegen auf ein gutes Miteinander auf allen Ebenen. Dabei darf und soll all unser Tun Spaß machen. Arbeiten mit einem Lächeln im Gesicht ist explizit erwünscht", unterstreicht Fichtner.



"Kunden begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist", führt Mitinhaber und Geschäftsführer Dr. Michael Schilhaneck hinzu. "Unser Anspruch ist es, ein sehr guter Arbeitgeber zu sein, der die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns rückt."



30 Tage Urlaub, Gleitzeitkonten, 13 Gehälter seien bei CUBE die Regel. Hinzu kämen attraktive Arbeitsplätze in außergewöhnlichen, modernen Gebäudekomplexen wie beispielsweise dem Audi driving experience center in Neuburg oder dem CUBE Headquarter in Ingolstadt.



Ein weiterer Motivationsfaktor für alle seien die regelmäßigen CUBE-Teamevents, so Dr. Schilhaneck. Dazu gehörten beispielsweise Besuche von Spielen regionaler Profiklubs (FC Ingolstadt 04, ERC Ingolstadt) oder Ausflüge zu Motorsport- bzw. eSport-Veranstaltungen (DTM Norisring, ESL One Cologne, Gamescom Köln). Hinzu kommen jährlich ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier sowie eine Skifahrt. "Wir können uns großen Herausforderungen für unsere Kunden stellen, weil wir gut im Miteinander sind", hebt Dr. Schilhaneck hervor. "Unsere Leute haben keine Lust auf puren Dienst nach Vorschrift. Sich daher auch regelmäßig zum Afterwork oder Frühstück zu treffen, ist für sie Teil der gelebten CUBE-Kultur und wird von uns natürlich gerne unterstützt."



"Wenn alle Spaß an der Arbeit haben und gerne ins Büro kommen, schlägt sich dies unmittelbar in höherer Kundenzufriedenheit nieder", sind sich beide Geschäftsführer abschließend sicher. So werde bei CUBE brand communications die Mitarbeitermotivation zu einem starken Motor für weiteres Wachstum.



